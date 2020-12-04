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Meksika'da vakalar patladı! Devlet başkanının maske açıklaması şaşkına çevirdi

Demirören Haber Ajansı

MEKSİKA Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, koronavirüsten ülkede 24 saatten 608 ölüm görülmesine rağmen, salgından korunmak için yüz maskesi kullanmanın 'gerekli olmadığını' söyledi.

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Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Covid-19) salgınında bir çok ülkede artan vakalara rağmen önlemler alınmaya devam ediyor. Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, koronavirüsten ülkede 24 saatten 608 ölüm görülmesine rağmen, salgından korunmak için yüz maskesinin gerekli olmadığı açıklaması ülkede şaşkınlık yarattı. Diğer yandan Meksika, 100 vaka başına yüzde 9,5'lik bir koronavirüs kaynaklı ölüm oranıyla Amerika kıtasında ikinci ülke olarak kayıtlara geçiyor.

Meksika lideri Obraor, sosyal mesafenin ve elleri yıkamanın salgından korunmak için yeterli olduğunu belirtti. Obrador konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bana ve Dr Alcocer'a rehberlik eden Dr Hugo Lopez-Gatell, (maske takmanın) gerekli olmadığını, başka önlemler olduğunu söyledi. Bence en iyisi sağlıklı bir mesafeyi korumak ve kendimize bakmaktır. Maskeye gerek yok” dedi.


Meksika'da son durum
Meksika’da son 24 saatte 11 bin 30 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 144 bin 643’e yükseldi. Ülkede 608 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 108 bin 173’e ulaştığı açıklandı.

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