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Başakşehir, Yeni Malatyaspor deplasmanında

Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor deplasmanında. Yeni Malatya Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Son iki maçında sadece bir puan alabilen turuncu-lacivertli takım, haftaya 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi ve 14 puanla 9. sırada giriyor. 

Bu sezon 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan Yeni Malatyaspor ise 12 puanla 12. sırada yer alıyor.  

Bolingoli yok, Visca'nın durumu maç günü belli olacak
Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Leipzig maçında sakatlanan ve oyundan çıkan Boli Bolingoli Mbombo, Yeni Malatyaspor'a karşı takımındaki yerini alamayacak. 

Aynı mücadelede sakatlanan ve oyundan çıkan takım kaptanı Edin Visca'nın durumu ise maç günü netlik kazanacak. 

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren Junior Caiçara, bu mücadelede de forma giyemeyecek. 

Martin Skrtel ceza sınırında
Medipol Başakşehir'de bu sezon ligde 3 sarı kart gören Martin Skrtel, kart ceza sınırında bulunuyor.

Deneyimli futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 12. haftada sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek. 

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