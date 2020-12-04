BIST 1.328
DOLAR 7,80
EURO 9,49
ALTIN 462,47
HABER /  DÜNYA
ADV Rotamız iyilik yükümüz insanlık

Kanada polisi alarma geçti! Her yerde Türk genci arıyor

İhlas Haber Ajansı

KANADA polisi, 2 Aralık’tan beri kayıp olan Türk genci Ece Eğerci’yi aradıklarını duyurarak, vatandaşların kayıp genç hakkında herhangi bir bilgiye ulaştıkları takdirde polise bildirmesini istedi.

Abone ol

Kanada’da Toronto polisi, 2 Aralık’tan bu yana kayıp olan Ece Eğerci adında bir Türk gencini aradıklarını duyurdu. Toronto polisinin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Eğerci’nin fiziksel özellikleri tarif edilerek, fotoğrafları paylaşıldı. Polis tarafından yapılan açıklamada ayrıca, 20 yaşındaki Ece Eğerci’nin en son Toronto şehrindeki Finch ve Yonge Caddesi civarında, yerel saatle 16.11 sularında görüldüğü bilgisi aktarıldı. Toronto polisi, Eğerci hakkında herhangi bir bilgiye ulaşıldığı takdirde durumun polise bildirilmesini istedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ankara'da ihale çetesine operasyon! 24 gözaltı
Türk şebekeden 'hamile kadın' vurgunu! ABD'ye 2.1 milyon dolar zarar verdiler
Diyanet'ten 'Cuma namazı' fetvası: Koronavirüs salgını farz olmaktan düşürdü
Babası senelerce cinsel istismarda bulundu! 'Hocalara sordum caiz dediler'
Ankara'da Covid-19’u atlatan hasta 10 gün sonra felç oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çin aşısını olacak mı? Koronavirüs aşısı zorunlu mu
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de engelli psikolog kötü haberi 1 buçuk ay sonra aldı: İkinci kez korona oldu
Artık zorunlu! İstanbul Adalet Sarayı'nda HES kodu kuyruğu
LGS’ye girecek öğrencilere tavsiyeler
Yıldırım operasyonlarında 148 terörist etkisiz hale getirildi
Bugün camiler açık mı cuma namazı kılınacak mı Diyanet haberi
Özel kreşler kapandı haberi MEB okullara gönderdi
Yorumlar