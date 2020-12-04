İzmir'de engelli psikolog kötü haberi 1 buçuk ay sonra aldı: İkinci kez korona oldu

İZMİR'de kol ve bacak engeliyle dünyaya gelen psikolog İlknur Peder, koronavirüse yakalanıp iyileştikten 1 buçuk ay sonra ikinci haberi aldı. Peder, yaptırdığı testle tekrar Covid-19'a yakalandığını öğrendi. Tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Abone ol

Doğuştan engelli olan psikolog İlknur Peder, yakalandığı koronavirüsü tedavi ile atlattı, ancak 1,5 ay sonra yeniden aynı hastalığa yakalandı. Karantina süresi dolmasına rağmen hastalığa bağlı rahatsızlıkları devam eden Peder, "Maalesef koronavirüs beni de buldu hem de iki defa. İlkinde iyileştim fakat 1,5 ay sonra tekrar koronavirüse yakalandım. İlk testim çıktığında semptomlarım hafifti ancak ikinci kez yakalandığımda çok zor geçirdim." diye konuştu.

İlknur Peder'in açıklamalarında "Doktorum, vücudum antikor üretmediği için yeniden enfekte olduğumu söyledi. Ateşim yükseldi. Şiddetli öksürüğüm ve ağrılarım oldu. Şu an toparlanma aşamasındayım. Kendimi daha iyi hissediyorum ama çok çabuk yoruluyorum. Geçtiğimiz günlere nazaran çok daha iyiyim" ifadeleri yer aldı.

Peder, doğuştan engelli olduğu için yaşadığı zorlukları şöyle anlattı:

"Okula kaydımı yapmak istemediler. 'Hem engelli hem de kız çocuğu okuyup da ne yapacak' dediler. Benim okul hayatım başlamadan bitti. 18 yaşıma kadar herhangi bir eğitim hayatım yoktu, evdeydim. Annem bana okumayı öğretti. Annemle ayağımla kalem tutup yazmayı öğrendim. Benim en yakın arkadaşlarım hep kitaplar oldu. Ardından çalışarak ilkokul ve ortaokulu bitirdim. Açık öğretim lisesine kaydoldum. Üniversite sınavına girmek istedim. Psikolog olmayı çok istiyordum, böyle bir hayalim vardı. Annem ve babam üniversiteye gitmemi istemiyordu. Annemi ve babamı ikna etmem çok zor oldu.

'Sen engellisin kendin ihtiyaçlarını göremezsin ne işin var üniversitede' dediler