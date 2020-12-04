Adıyaman'da bir garip olay: 6 mezar çöktü bakın nedeni neymiş
ADIYAMAN'da çöken mezarlar görenleri tedirgin etti. Toplam 10 mezarda bu durum yaşandı. Çökmenin nedeni hakkında bilgi verildi.
Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık alanında bulunan 6 mezada çökme ve 4 mezarda ise hasar meydana geldi. Bu olaya, birkaç gün önce meydana gelen aşırı yağışların neden olduğu söylendi.
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Çöken mezarları fark eden vatandaşlar Adıyaman Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünü arayarak durumu anlattı.
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Kısa sürede harekete geçen Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, çöken mezarlarda çalışma başlattı.
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Belediye ekiplerinin çalışmaları sonrasında mezarlar düzeltilerek sağlamlaştırıldı.
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