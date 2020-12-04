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Osmaneli belediye başkanından acı gerçekler: Maskelerinizi yüzünüze bantlardınız

İhlas Haber Ajansı

BİLECİK Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden seslenerek 'Burada nefes almama riskiyle bir an yaşasanız, maskelerinizi yüzünüze bantlardınız' ifadesinde bulundu.

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Geçtiğimiz günlerde Koronavirüs (Covit-19) testi eşiyle birlikte pozitif çıkan ve evde durumu ağırlaşarak Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin vatandaşlara uyarıda bulundu.

Başkan Şahin, "Hastanemizin değerli doktorlarımızın ve sağlıkçılarınızın elinde devam ediyor. Allah onlara bu zor günlerde destek olsun. Allah tüm hastalara yardım etsin, bu hastalığın ilerlemiş aşamasını Allah kimseye yaşatmasın. Lütfen maske, mesafe, temizlik ve tüm kurallara uyalım." uyarısında bulundu.

"Nefessizlikten çırpınsanız, inanın her şeyi farklı düşünürdünüz"

Şahin'in ifadelerinde, "Unutmayalım birimizin tedbirlere uymaması herkesi riske atıyor. Burada nefes almama riskiyle bir an yaşasanız, maskelerinizi yüzünüze bantlardınız. Tüm hemşerilerime hayırlı cumalar diliyorum. Çok sevdiğimiz arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi kaybediyoruz, Allah onlara da rahmet eylesin, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allaha emanet olun. Kurallara zorla değil, sevdikleriniz, aileniz, çevreniz için uyun. Bir saat yoğun bakımda nefessizlikten çırpınsanız, inanın her şeyi farklı düşünürdünüz" dedi.

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