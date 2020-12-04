OPEC+ anlaşmasıyla birlikte petrol 49 doları aştı

OPEC ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun, üç aylık süre içinde günde ortalama 500 bin varillik üretim artışı üzerinde anlaşmasının ardından, petrol fiyatları yükseldi.

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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC+ grubunun anlaşmasıyla Brent petrol geçen mart ayından bu yana ilk kez 49.92 dolara kadar yükselerek 49 doları, Batı Teksas hafif petrolü de 46 doları aştı.

Doların küresel piyasalarda, başta euro olmak üzere, hemen tüm sert para birimleri karşısında gerilemesinin etkisiyle altın fiyatları da yükseldi ve bir ons altın 1,840 doları geçti.

Platin fiyatları yükselmeye devam ediyor

Platin fiyatları, elektrikli araç yatırımlarındaki artışların yanında, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın yeşil enerji yatırımlarını artıracağı beklentileriyle yükselişini sürdürüyor. Japonya'nın 2030'lu yılların ortalarında konvansiyonel araç satışlarını yasaklayacağı ve 2050'den itibaren de tamamen elektrikli araçlara geçilmesine yönelik hazırlıklar yaptığına ilişkin haberlerin de etkisiyle platin fiyatları yüzde 2,0 yükseldi. Küresel emtia piyasalarında platin fiyatları, yüzde 1,94 artışla ons başına 1.039,59 dolara kadar yükseldi.

Bazı bakır ve nikel cevherlerinde bulunan platin, kuyumculukta, laboratuvar cihazlarında, diş hekimliğinde ve otomobil egzoz kontrol cihazlarında kullanılıyor.

Küresel emtia fiyatları

Küresel emtia piyasalarında; Brent petrol yüzde 1,90 artışla 49.75 dolar, Batı Teksas yüzde 1,64 artışla 46.55 dolar, altın yüzde 0,06 düşüşle 1.841,09 dolar, gümüş yüzde 0,23 düşüşle 24.08 dolar, bakır yüzde 0,21 düşüşle 7.658,50 dolar, platin yüzde 0,32 artışla 1.039,59 dolar, paladyum yüzde 0,97 artışla 2.340,35 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada altın düştü

İç piyasada gram altın 462 liraya, çeyrek altın 760 liraya, Cumhuriyet altını da 3 bin 29 liraya geriledi.