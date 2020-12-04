Kahramanmaraş'taki çatışma! Polisi şehit eden zanlı öldü
ANTALYA'da, para için arkadaşını öldüren katil zanlısı Muhammet Karataş, Kahramanmaraş'ta kendisini gözaltına alan polis memuru Barış Göl'ü şehit etmişti. Yaralı olarak ele geçirilen Karataş, kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Abone ol
Antalya’da cinayetten aranan Muhammet Karataş’ın (22) Gaziantep’ten Kahramanmaraş’a geldiği ve İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon yapılmıştı.
Özel harekat operasyonuyla yakalandı
Bir otelde kendisini yakalamak isteyen polis memurlarından birini şehit eden diğerini yaralayan Muhammet Karataş, özel harekat polisinin katıldığı operasyonla yakalandı.
Hastanede hayatını kaybetti
Yakalan ve Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim ek binasına getirilen katil zanlısı Karataş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Katil zanlısı Muhammet Karataş’ın Isparta nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.