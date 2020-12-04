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Pamukkale Üniversitesi'nde usulsüz atama! Mahkeme, 'torpil' iddiaları üzerine iptal etti

Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik Bölüm Başkanlığı'ndaki atamayı mahkeme, torpil iddiaları üzerine iptal etti.

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Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik Bölüm Başkanlığı, “İhtiyacımız var” diyerek norm dışı kadro talebinde bulundu. Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı için yapılan başvuruların tümü “Ek koşulları taşımıyor” gerekçesiyle reddedildi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre sadece AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin'in yeğeni Yasemin Tin Arslan “Ek koşulu taşıyor” denilip işe alındı. Bunun üzerine başvurusu kabul edilmeyen mağdurlar yargıya başvurdu.

Denizli İdare Mahkemesi kararı

Atamanın, ‘bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik belirlenmediği’ tespitine yer verilen Denizli İdare Mahkemesi kararında şöyle denildi:

Dava konusu ilanda yer alan ek koşulun genel ve objektif nitelikte olmadığı ve ilanda getirilen ek koşulun sübjektif ve kişiyi tanımlar nitelikte olduğu anlaşılmış, dava sürecinde belirtilen kadroya 30/01/2020 tarihinde atandığı anlaşıldığından, davalı idarece tesis edilen işlemlerde telafisi güç veya imkansız zararların ortaya çıkabileceği de açıktır.

Usulsüz atama

Türkiye Hemşireler Derneği Genel Başkanı Sevilay Şenol Çelik, hemşirelik kadrosuna uzmanlık alanı dışında yapılan atamaya mahkemenin “dur” demesinin önemli olduğunu vurguladı ve “Bu tür usulsüz atamalar hem hastaların nitelikli ve güvenli hemşirelik bakım alma hakkını, hem de öğretim elemanların ve öğrencilerin nitelikli eğitim alma hakkını ihlal etmektedir” dedi.

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