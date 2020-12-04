Fatma hemşireye eski koca dehşeti! 30 yerinden bıçakladı 'sevdiğimi biliyor' dedi

İZMİR'in Tire ilçesinde yaşanan olayda eski koca Günay Alkan, hemşirelik yapan Fatma Tüfenkçi'yi iş çıkışında 30 kez bıçakla yaraladı. Hakkında dava tamamlanan sanık 15 yıl 6 ay ceza aldı. Mahkemedeki savunmasında eski koca, "Fatma, kendisini çok sevdiğimi ve ona zarar vermeyeceğimi iyi biliyor" dedi.

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Ödemiş 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Günay Alkan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müşteki Fatma Tüfenkçi ve avukatlar da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Alkan'ın "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

"Beni sevmediğini söyleyince gözüm döndü"

Mütalaayı kabul etmediğini belirten Alkan, tahliyesini ve beraatini talep etti. Alkan, “Maksadım kendimi öldürmekti. Bıçağı da polis üzerimde bulmasın diye parkta saklamıştım. Konuşmak için yanına gittim. Beni sevmediğini söyleyince gözüm döndü. Maksadım eski eşim Fatma’yı öldürmek değildi. Çok pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum. Fatma, kendisini çok sevdiğimi ve ona zarar vermeyeceğimi iyi biliyor" dedi.

İndirimsiz ceza: Mahkeme heyeti, Alkan’ı ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılış müebbet cezasına çarptırılırken, eylemin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı sanık 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti iyi hal ve tahrik indirimlerini de uygulamadı.

Olayın geçmişi

Tire Devlet Hastanesi Yeni Doğan Servisi'nde hemşire olarak görev yapan iki çocuk annesi Fatma Tüfenkçi (39), 22 Eylül 2019'da iş çıkışı Adnan Menderes Mahallesi'ndeki evine dönerken eski eşi Günay Alkan'ın (43) bıçaklı saldırısına uğramıştı.

Tüfenkçi, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmış, tutuklanan Alkan hakkında "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılmıştı.