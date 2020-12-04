VJ Bülent annesi kimdir kaç yaşında neden öldü?

Bir dönemin en çok takip edilen ve tanınan VJ'lerinden olan Bülent Çarıkçı annesini kaybetti ve annesinin ölüm haberini 'Ben 50 yaşında yetim bir sokak çocuğuyum artık' diyerek duyurdu. Bu haberin ardından VJ Bülent'in annesi kim, neden öldü soruları merak edildi.

Abone ol

Bir dönemin ünlü ismi VJ Bülent sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım herkesi üzüntüye boğdu. 1995 yılından itibaren Vj Bülent olarak 14 sene boyunca Kral TV'de Vj olarak görev alan Bülent Çarıkçı kısa sürede izleyicilerin sevgisini kazanan bir isim olmuştu. Kral TV'nin ardından Tatlıses TV'de DJ'lik yapan Bülent Çarıkçı televizyon dünyasına veda etmişti.

21 Şubat 2010 tarihinde turizmci Tülay Çarıkçı ile evlenen Vj Bülent 1 yıl önce boşanma kararı alarak eşinden ayrılmıştı.

'VJ Bülent' olarak tanınan Bülent Çarıkçı'nın annesi hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan Çarıkçı, "50 yaşında yetim kaldım" dedi.



90'lar dendiği zaman akla gelen isimlerden biri olan Vj Bülent 14 yıl boyunca Kral TV'de çalışan ve ekranlarımıza konuk olan isimlerden biriydi.

Farklı tarzıyla dikkat çeken ve 90'lara damga vuran Bülent Çarıkçı annesinin vefatıyla sarsıldı.

50 yaşında yetim bir sokak çocuğuyum: Bülent Çarıkçı annesinin vefatını şu sözlerle duyurdu; "Anneciğim yıllarımızı geçirdiğimiz bu evden bugün senin cenazen çıkmamalıydı. Anneciğim beni öksüz bıraktın. 50 yaşında ama yetim bir sokak çocuğuyum şu an! Yaralanmaya açık, itilip kakılmaya müsait... Kimsenin sevgisi yetmeyecek. ne yapacağım ben? Anneciğim seni kurtaramadım affet beni kollarımdaydın ama dudakların mordu ve sıcaktın. Yaşatamadık seni. Kaldırıma bir çift ayakkabını koydum adet gereği... Hanemiz kapandı beni affet! Sana can veremedim!"



Hiçbir şey yapmıyorum: Meslekten ayrıldıktan sonra doğal yaşamayı tercih ettiği ifade eden VJ Bülent, "Hiç bir şey yapmıyorum. Yapmak da istemiyorum. Hayat akışında devam ediyor. Huzurlu, sakin bundan sonra hayatımın geri kalanını ailem ve daha çok sevdiklerimle geçirmek için uzak kaldım İstanbul’dan. İstanbul’dan taşındım. Çok mutluyum" demişti.