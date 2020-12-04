BIST 1.331
DOLAR 7,83
EURO 9,52
ALTIN 461,75
HABER /  YEREL
ADV Rotamız iyilik yükümüz insanlık

Aksaray'da tüfeğini temizlerken eşini vuran adam kaçtı

Av tüfeğini temizlediği sırada ateş alması sonucu eşi Tuğçe U.'yu, karın bölgesi ve bacağından yaralayan koca Hidayet U. kaçtı. Polis, kaçan Hidayet U.'yu yakalamak için çalışma başlattı.

Abone ol

Aksaray'ın Hacı Hasanlı Mahallesi’ndeki 3 katlı binanın 1’inci katında aşayan Hidayet U., av tüfeğini temizlediği sırada tüfek ateş aldı.

Saçmalar karşısında oturan eşi Tuğçe U.’nun karın bölgesi ve bacağına isabet etti.

"Eşim silah temizlerken ateş aldı'' 

Kanlar içinde kalan Tuğçe U., ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Tuğçe U. ifadesinde ''Eşim silahını temizlerken birden ateş aldı ve ben yaralandım'' dedi.

Polis, kaçan Hidayet U.'yu yakalamak için çalışma başlattı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Muharrem İnce'den CHP'de taciz skandalı ve İmamoğlu'na suikast iddiasına yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Dört bakanlıkta çok sayıda atama
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Ordumuz başta olmak üzere milli ve manevi değerlerimizi korumaya devam edeceğiz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 ilin sağlık müdürüyle görüştü! 2 ilde yüzde yüz artış var
İBB eski başkanı Kadir Topbaş Covid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ruhani arasında kritik görüşme
ÖNCEKİ HABERLER
Ümraniye'de feci kaza! Özel halk otobüsü iş yerine girdi
Konya'da feci kaza! Otomobil kontrolden çıktı takla attı
Suriye Milli Ordusu ilk askeri kışlasını törenle açtı
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
Fenerbahçe Beko 4 maç sonra şeytanın bacağını kırdı
İyi Aile Babası dizisi uyarlama mı hangi diziden uyarlama?
Yorumlar