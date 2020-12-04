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ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump ifade verdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump, babasının 2017’deki yemin töreni için toplanan paranın kötüye kullanımına dair dava kapsamında Washington DC Başsavcılık müfettişlerine ifade verdi.

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Yerel medyada yer alan habere göre, Ocak ayında Washington DC Başsavcılık Ofisi, kar amacı gütmeyen kuruluş tarafından toplanan 1 milyon dolardan fazla parayı 2017’deki yemin töreni için Washington’daki Trump otelinde etkinlik alanı kullanımı için ‘ağır şekilde fazla ödeme yaparak’ kötüye kullandıkları iddiasıyla Trump Organizasyonu ve Başkanlık Yemin Töreni Komitesi’ne karşı dava açtı.

Trump’ın kızı Ivanka Trump, dava kapsamında Washington DC Başsavcılık müfettişlerine ifade verdi. Dava kapsamında tanık ifadelerinin son birkaç haftadır alındığı ifade edildi.

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