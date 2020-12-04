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İBB eski başkanı Kadir Topbaş Covid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındı

 16 Kasım'dan bu yana koronavirüs tedavisi gören İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski başkanı Kadir Topbaş, oksijen desteği verilerek yoğun bakıma alındı.

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16 Kasım'dan bu yana koronavirüs tedavisi gören İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Kadir Topbaş, yoğun bakıma alındı. Kadir Topbaş'ın yoğun bakıma alındığını sosyal medyadan duyuran oğlu Ömer Topbaş, babasının durumuyla ilgili şu ifadeleri paylaştı:

"16 Kasım'dan beri Covid tedavisi gören Babamız Kadir Topbaş bu sabah yoğun bakıma alındı. Doktorlar önümüzdeki saatlerde şu an uygulanan basınçlı oksijen desteğinden pozitif bir ilerleme kaydedilemezse entübe etme durumunda kalabileceklerini söylüyorlar.

Bu zor anımızda arkadaşlarımız, dostlarımız ve sevenlerinden dua bekliyoruz. Sizlerin duası ve Allah'ın izniyle babamızın kısa zamanda sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun."

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