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İtalya'da günlük koronavirüs vefat sayısı 993 ile rekor kırdı

İtalya'da son 24 saatte yaşanan ölümlerle en yüksek ölü sayısına ulaşıldı. Ülkede korkutan ölüm sayısı, koronavirüste üçüncü dalga tehlikesini de getirdi.

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İtalya'da son 24 saatte 993 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 salgınının başından beri günlük en yüksek ölü sayısına ulaşıldı.

İtalya Sağlık Bakanı Speranza, 25-26 Aralık ve 1 Ocak 2021'i kapsayacak şekilde bölgeler ve şehirler arası seyahatin sınırlandırılacağının sinyalini vermişti.

Aşı, ücretsiz uygulanacak
Bakan Speranza, Kovid-19 aşılarının ocak ayından itibaren ücretsiz olarak uygulanmaya başlanacağını söylemişti.

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