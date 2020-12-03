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Azerbaycan'dan sürpriz Selçuk Bayraktar çağrısı

İhlas Haber Ajansı

Azerbaycanlı iktisatçı Prof. Dr. Gubad İbadoğlu, SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar'ın emeğinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek," Azerbaycan halkı; onu ve bütün Türk halkını seviyor. Ama o bu konuda gönüllerde özel bir yere sahip oldu. Selçuk Bayraktar, Azerbaycan’ın fahri vatandaşı olursa bu bizim için gurur ve şereftir" dedi.

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Azerbaycanlı iktisatçı Prof. Dr. Gubad İbadoğlu, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'daki ilerleyişinde büyük pay sahibi olan SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin Azerbaycan’a desteğini değinen Prof. Dr. Gubad İbadoğlu, "Azerbaycan’ın bu davasını kazanmasında Türkiye’nin diplomatik ve teknik desteğinin çok büyük önemi var. Özellikle teknik desteğini belirtmek isterdim. Bayraktar insansız hava aracı olmasaydı Azerbaycan ordusunun Karabağ’da bu kadar ilerleyebileceğini düşünmüyorum. Aynı zamanda bizim kayıplarımız daha fazla olurdu. Bu sayede Azerbaycan ordusu, Ermenistan’ın askeri teçhizatlarını, zırhlı araçlarını etkisiz hale getirdi. Ermenistan sivil halkı hedef aldığı askeri silahları bu dronelar sayesinde kısa bir sürede imha edebiliyordu. Eğer Azerbaycan’da Türkiye’nin Bayraktarı olmasaydı Azerbaycan, Karabağ’da bu kadar ilerleyemezdi ve bu kadar toprağı işgalden kurtaramazdı diye düşünüyorum" dedi.

"Bayraktar İHA’ları Azerbaycan için önemli başarılar elde etti"

Selçuk Bayraktar’ın ürettiği İHA’nın Azerbaycan için önemli başarılar elde ettiğini belirterek İbadoğlu, "Azerbaycan vatandaşlarını, Azerbaycan askerlerini kurtardı ve onun sayesinde Azerbaycan, Karabağ’dan galibiyetle ayrıldı. Onun için Azerbaycan olarak onun bu emeğini değerlendirmeliyiz. Azerbaycan halkı onu ve bütün Türk halkını seviyor. Ama o bu konuda gönüllerde özel bir yere sahip oldu. Selçuk Bayraktar, Azerbaycan’ın fahri vatandaşı olursa bu bizim için gurur ve şereftir. Bununla birlikte bizim ona teşekkürlerimizi ve minnettarlığımızı iletmek için dostluk veya şeref madalyası da verebiliriz. Böyle şahısları ödüllendirmek Azerbaycan için önemlidir. Biz bunu halka açık bir kampanyaya çevirdik. Bununla ilgili bir dilekçe hazırlıyoruz. Yakın zamanda bu dilekçeyi imzalamak için hazır olacak. Bir sonraki aşamada ise bunu Azerbaycan Cumhurbaşkanına ve Milli Meclisine sunacağız" diye konuştu.

"Türk ordusunun Azerbaycan’a gelmesi lazım"

Türk ordusunun Azerbaycan’a gelmesini teklif ettiğini belirten İbadoğlu, "Biz Türk ordusunun Azerbaycan’a gelmesini istiyoruz. Türk ordusunun Şuşa kentinde Azerbaycan askerleri ile birlikte bir askeri üssü olsun. Bizim buna çok ihtiyacımız var. Çünkü Rus ordusu, Karabağ’da. Bize güçlerin dengesi lazım. Biz bunu Ermenistan’la yapabiliyoruz ama Rusya ile güç dengelerini sağlamamız için Türkiye’nin gelmesi lazım. Onun için ben Türk ordusunun Azerbaycan’a gelmesi için de bir kampanya başlattım" ifadelerini kullandı.

İbadoğlu, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Selçuk Bayraktar, Şuşa’nın işgalden kurtarılması nedeniyle bizi tebrik etti. Tebrik edelim, çünkü onun çok büyük emeği var. Selçuk Bayraktar’a önce Fahri Azerbaycan vatandaşlığı, sonra da Milli Kahraman adı verilmesini teklif ediyorum" ifadelerine yer vermişti.

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