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Burak Yılmaz, Lille'i 2 golle uçurdu

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta maçında Lille, konuk ettiği Sparta Prag'ı 1-0 geriye düşmesine rağmen Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-1 mağlup etti ve gruptan çıkmayı garantiledi.

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UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta karşılaşmasında Lille, Sparta Prag'ı konuk etti. Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanan mücadele Lille'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 80. ve 84. dakikalarda Burak Yılmaz attı. Sparta Prag'ın tek sayısını ise 71. dakikada Krejci kaydetti.

Lille'de top koşturan milli futbolcularımızdan Burak Yılmaz, 77. dakikada Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna dahil oldu. Sakatlığı bulunan Zeki Çelik ise maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla puanını 11'e yükselten Lille, H Grubu'nda liderliğini sürdürdü ve gruptan çıkmayı garantiledi. Üçüncü mağlubiyetini alan Sparta Prag ise 6 puanla turnuvaya veda etti.
Lille, gelecek hafta Celtic deplasmanına konuk olacak. Sparta Prag ise Milan'ı ağırlayacak.

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