Yemen riyalinin değer kaybetmesinden sonra döviz büroları kapandı

Yemen'in geçici başkenti Aden'deki sivil toplum kuruluşu Döviz Büroları Derneği, yayımladığı genelgeyle, Aden'deki tüm döviz bürolarının, bankacılık sektöründe faaliyet gösteren kurumların sahiplerine işletmelerini kapatmaları çağrısında bulundu.

Dernek, döviz alım-satımı yapan şirketlerin tamamının kapatılmasına ilişkin kararın; yerel para biriminin daha önce görülmemiş şekilde yabancı para karşısındaki ciddi değer kaybı ve kamu yararı gözetilerek alındığı belirtildi.

Aden'den sonra Taiz'de de tüm döviz büroları kapatıldı.

Yemen'deki BM Dünya Gıda Programı (WFP), ülkede iç savaşın başlamasından bu yana Yemen riyalinin yüzde 250 değer kaybettiğini açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda bulunuyor.