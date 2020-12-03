Sergen Yalçın takımda kalacak mı? Başkan açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın takımdaki geleceği ile ilgili konuşan Başkan Ahmet Nur Çebi, "Sergen Hoca, ayrılmak istemediği sürece burada yeri vardır" ifadelerini kullandı.

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TRT Spor'un canlı yayın konuğu olan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımdan ayrılacağı yönündeki iddialara son noktayı koydu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çebi, "Biz iş adamıyız. Bizim ağzımızdan bir laf çıktığı zaman son dakikaya kadar geçerlidir o. Ben dedim ki Sergen Hoca, ne zaman bırakmak isterse onun o saate kadar yeri var. Kontratı getirsin, imzalayayım dedim. Bu laf başkanın ağzından çıkıyor. Sergen Hoca, ayrılmak istemediği sürece burada yeri vardır. Maç iyi gidiyor, Sergen Hoca'yı ele alıyorlar, kötü gidiyor, Sergen Hoca'yı ele alıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Denizli'yi 4 yıldır görmüyorum"

Siyah beyazlı kulübün teknik direktörlük için Mustafa Denizli ile anlaştığı yönündeki haberlere de açıklık getiren Beşiktaş Başkanı, "Ben Mustafa Denizli Hocamla 3-4 yıl evvel Beşiktaş'tan ayrılmadan önce yemek yedim. O günden sonra Mustafa Denizli'yi görmedim. Beşiktaşlılığı'ndan da hocalığından da keyif alırım. Ancak bizim şu anda bir hocamız var. En zor zamanında gelmiş, burada mücadele ediyor. Ben sadece Beşiktaş'ın başarısıyla yaşamak isteyen birisiyim. Acı eleştirilerden, troll tayfalara seslenmek istiyorum, çocuklarım üzülüyor ama ben sizi hiç takmıyorum. Çok kötüsün, sen bu işi beceremiyorsun diyor. Buna saygı duymak zorundayım. Ama yazıp yazıp kaçanlar var, onlar kendini biliyor. Buna karşıyım" diye konuştu.