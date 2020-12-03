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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, taburcu oldu

Koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 64 gün yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 108 gün sonra hastaneden taburcu oldu.

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Koronavirüs tanısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, taburcu edildi.

Böcek, sosyal medya hesabından evinde çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Böcek, fotoğrafının altına ise "Aylar süren ayrılığın ardından eve dönmenin mutluluğuyla tüm hemşehrilerime kucak dolusu selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum." ifadesine yer verdi.

İlk sözleri ortaya çıktı
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi koronavirüs yoğun bakım servisi sorumlusu Prof. Dr. Murat Yılmaz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ilk sözlerinin "çok teşekkürler, sizi seviyorum" olduğunu ve tüm ekibin duygulandığını söyledi.

Üçüncü günden sonra uyandırılmaya çalışıldı
Başkan Böcek'e has bir tedavi uyguladıklarını aktaran Yılmaz, "Geldiğinde akciğerlerindeki ağır hasar nedeniyle ecmo (yapay akciğer) cihazına bağladık. Bu sayede akciğerlerini biraz rahatlattık. 17 gün bu cihazda kaldı. Çok yakından takip etmeniz gerekiyor, tıkanıklık, kanama olmaması gerekiyordu. Ufak tefek sıkıntılarla geçirdik. Yoğun bakım sürecini tek bir cihaz ya da tedavi şekliyle açıklamak mümkün değil. Bize geldikten sonra 46 gün yoğun bakımda kaldı. Üçüncü günden sonra her gün uyandırma girişimlerini yaptık." şeklinde konuştu.

"Bize teşekkür ederek konuşmaya başladı"
Başkan Böcek'in yoğun bakımdaki hareketlerini sürekli gözlemlediklerini ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"İlk haftada anlamlı şekilde uyanmasını gördük. Yeni bir hastanede, yeni bir yoğun bakımda olduğunu, sakin olması gerektiğini, her şeyin yolunda olduğunu, bu süreci sorunsuz atlatacağımızı sürekli ona söyledik. Tüm hastalara böyle yapıyoruz.

Moral çok önemli. Yaptığımız her işlemi hastaya söyledik, bilgilendirdik. Boğazındaki trakeostomi dediğimiz kanalı kapatıp, sesini ilk duyduğumuzda söylediği şey 'çok teşekkürler, sizi seviyorum' oldu.

Hepimiz duygulandık, sevinçten ağladık çünkü emeğinizin karşılığını almak çok güzel bir duygu. Ekip olarak biz de duygulandık kendisi de duygulandı. Hastanızdan bu teşekkürü duymak çok güzeldi."

Muhittin Böcek'in, gördüğü en azimli hastalardan biri olduğunu belirten Yılmaz, "Muhittin Bey kendi ihtiyaçlarını giderebiliyor, öz bakımını karşılıyor. Oldukça sağlıklı, yemeğini yiyor, tekerleklik sandalyesinde, yatağında oturuyor. Bir ayağa kalkma süreci var, aslında ayağa da kalkıyor ama bundan sonrası fizik tedavinin işi, kısa sürede onu da atlatacağını düşünüyorum." diye konuştu.

"Tarhana çorbası ve köfte istedi"
Ağızdan beslemeye başladıklarında ne yiyeceğini sürekli sorduklarını anlatan Yılmaz, "Kendisine tarhana mı mercimek mi yoksa ezogelin çorbası mı istersiniz? Döner mi köfte mi istersiniz?' diye soruyordum. Ağızdan beslenmeye başladığında tarhana çorbası içip, köfte yemişti." ifadelerini kullandı.

"Aşılanmış bir vatandaştan hiçbir farkı yok"
Yılmaz, yoğun bakımda hiçbir şekilde yakınlarıyla görüştürmediklerini, sadece normal servise çıkmaya yakın tüm tedbirli kıyafetleri giydirerek oğluyla görüştürdüklerini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, taburcu oldu

7 EYLÜL'DE YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu. Böcek, takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı. Böcek, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine 9 Kasım'da yoğun bakım ünitesinden normal servise alınmıştı.

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