İstanbul Güngören'de seyir halindeki otomobil sürücüsüne silahlı saldırı

İSTANBUL Güngören'de seyir halinde bulunan bir otomobile kimliği belirsiz kişi tarafından silahla ateş açıldı. Olayda yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

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İSTANBUL Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Nadide Sokak üzerinde meydana gelen olayda; 34 UL 5947 plakalı aracıyla seyir halinde olan Veli Eren (28), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından araç içerisinde silahlı saldırıya uğradı. Eren bacağından ve kolundan yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise olay yerinden kaçarak hızla uzaklaştı.

İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağırıldı. Sağlık ekipleri, yaralı Eren'i ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde yerde çok sayıda boş kovan olduğu görüldü. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olay ile ilgili soruşturması sürüyor.