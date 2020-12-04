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10 maç sonra sahalara dönen Çağlar Söyüncü tekrar sakatlandı

Leicester City'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki Zorya maçıyla formasına kavuşan milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sakatlanarak oyundan çıktı. Sakatlığı nedeniyle uzun zamandır forma giyemeyen Çağlar, bu maçla sahalara geri dönmüştü.

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Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Leicester City'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Zorya ile oynadığı maçı tamamlayamadı.

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen ve 10 maç sonra Zorya karşılaşması ile sahalara geri dönen Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, sakatlanarak oyundan çıktı.

24 yaşındaki milli futbolcu, 17. dakikada yerini Wesley Fofana'ya bıraktı.

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