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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Dört bakanlıkta çok sayıda atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Şule Ürker getirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Havvanur Yurtsever, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcılığına, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hikmet Haspolatlı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Bebek, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcılığına Haluk Şahin Yazgı, Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcılığına Selçuk Aydemir, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Kolçak, Yerel Yönetimler Genel Müdür Yardımcılığına Emrullah Töremen atandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 7 il müdürlüğüne de yeni atamalar yapıldı. Buna göre, Afyonkarahisar'a Mustafa Oruç, Bolu'ya Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Oğuzhan Kurt, Erzincan'a Selçuk Aydın, Hatay'a Nizamettin Ülker, Kırklareli'ne Ersoy Canbek, Mersin'e Hüseyin Özgür Yalçın, Samsun'a Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat getirildi.

Öte yandan, Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Büyüksoy ile Muş Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Sevmiş görevden alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcılığına Erdem İsmetoğlu atandı.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliğine, Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Fatih Sarıkaya getirildi.

Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları Genel Müdür Yardımcısı Ebru Arısoy ise görevden alındı.

Kurum ve kuruluşlara atamalar

Adli Tıp Kurumunda açık bulunan Başkan Yardımcılığına Tarık Yusuf Uçar atandı.

Adli Tıp Kurumu Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyesi Uzman Dr. Müfit İris görevden alınarak yerine Uzman Dr. Caner Beşkoç getirildi. Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Tıbbi Mikrobiyoloji üyeliğine de İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Kaygusuz görevlendirildi.

Ayrıca, bazı kurum ve kuruluşlarda açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine atamalar yapıldı.

Bu kapsamda, Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Abdulvahit Fidan, Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Ramazan Usta, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Yunus Sezer, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine de Ertuğrul Anbar atandı. 

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