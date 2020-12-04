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İzmir'de 7 yıldır aynı otelde kalan kişi odasında ölü bulundu! Ölüm nedeni bilinmiyor

İZMİR'in Konak ilçesinde, yaklaşık 7 yıldır aynı otelde kaldığı öğrenilen Memet Canbay, odasında ölü bulundu. Canbay'ın şüpheli ölümü üzerine, cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Almanya'da işçi olarak çalışan ve daha sonra emekli olarak Türkiye'ye dönen Memet Canbay, yaklaşık 7 yıldır Akıncı Mahallesi'ndeki bir otelde kalıyordu. Otel çalışanları bir süredir Canbay'ı göremeyince durumdan şüphelenerek, 20.30 sıralarında Canbay'ın kaldığı odaya gitti.

Yedek anahtar yardımı ile odaya giren otel görevlileri, Canbay'ı yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Canbay'ın öldüğü belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Canbay'ın şüpheli ölümü üzerine otel odasına olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Canbay'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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