UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Ligi maçında Milan, Celtic'i 4-2 yenerken Hakan Çalhanoğlu, müthiş bir gole imza attı.Abone ol
UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta maçında Milan, Celtic'i konuk etti. İtalyan temsilcisi, sahasında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada rakibini 4-2 mağlup etti. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, frikikten gol attı. Zlatan Ibrahimovic, sakatlığı nedeniyle mücadelede yer almadı.
A Grubu'nda Young Boys'u 3-1 mağlup eden İtalyan ekibi Roma ile B Grubu'nda Rapid Wien'i 4-1 yenen İngiltere temsilcisi Arsenal grup liderliğini garantiledi.
C Grubu'nda oynanan maçlarda Çekya'nın Slavia Prag takımı, Hapoel Beer-Sheva'yı 3-0, Alman kulübü Bayer Leverkusen de Nice'i 3-2 yendi.
D Grubu mücadelelerinde İskoç ekibi Rangers, Standard Liege'i 3-2 ile geçerken, Portekiz'in Benfica takımı Lech Poznan'ı 4-0 mağlup etti.
F Grubu'ndaki AZ Alkmaar-Napoli maçı 1-1, Real Sociedad-Rijeka karşılaşması 2-2 berabere tamamlandı.
Dün gece oynanan maçların ardından Slavia Prag, Bayer Leverkusen, Rangers, Benfica, Granada ve PSV gruptan çıkmayı garantiledi.
A Grubu
Cluj (Romanya) - CSKA Sofya (Bulgaristan): 0-0
Roma (İtalya) - Young Boys (İsviçre): 3-1
B Grubu
Molde (Norveç) - Dundalk (İrlanda): 3-1
Arsenal (İngiltere) - Rapid Wien (Avusturya): 4-1
C Grubu
Nice (Fransa) - Bayer Leverkusen (Almanya): 2-3
Slavia Prag (Çekya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 3-0
D Grubu
Rangers (İskoçya) - Standard Liege (Belçika): 3-2
Benfica (Portekiz) - Lech Poznan (Polonya): 4-0
E Grubu
Granada (İspanya) - PSV (Hollanda): 0-1
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - PAOK (Yunanistan): 2-1
F Grubu
AZ Alkmaar (Hollanda) - Napoli (İtalya): 1-1
Real Sociedad (İspanya) - Rijeka (Hırvatistan): 2-2
G Grubu
AEK (Yunanistan) - Braga (Portekiz): 2-4
Zorya (Ukrayna) - Leicester City (İngiltere): 1-0
H Grubu
Lille (Fransa) - Sparta Prag (Çekya): 2-1
Milan (İtalya) - Celtic (İskoçya): 4-2
I Grubu
Demir Grup Sivasspor - Villarreal (İspanya): 0-1
Karabağ (Azerbaycan) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 1-1
J Grubu
LASK (Avusturya) - Tottenham (İngiltere): 3-3
Antwerp (Belçika) - Ludogorets (Bulgaristan): 3-1
K Grubu
CSKA Moskova (Rusya) - Wolfsberger (Avusturya): 0-1
Feyenoord (Hollanda) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-2
L Grubu
Gent (Belçika) - Slovan Liberec (Slovakya): 1-2
Kızılyıldız (Sırbistan) - Hoffenheim (Almanya): 0-0