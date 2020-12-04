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UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi maçında Milan, Celtic'i 4-2 yenerken Hakan Çalhanoğlu, müthiş bir gole imza attı.

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UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta maçında Milan, Celtic'i konuk etti. İtalyan temsilcisi, sahasında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada rakibini 4-2 mağlup etti. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, frikikten gol attı. Zlatan Ibrahimovic, sakatlığı nedeniyle mücadelede yer almadı.

A Grubu'nda Young Boys'u 3-1 mağlup eden İtalyan ekibi Roma ile B Grubu'nda Rapid Wien'i 4-1 yenen İngiltere temsilcisi Arsenal grup liderliğini garantiledi.

C Grubu'nda oynanan maçlarda Çekya'nın Slavia Prag takımı, Hapoel Beer-Sheva'yı 3-0, Alman kulübü Bayer Leverkusen de Nice'i 3-2 yendi.

D Grubu mücadelelerinde İskoç ekibi Rangers, Standard Liege'i 3-2 ile geçerken, Portekiz'in Benfica takımı Lech Poznan'ı 4-0 mağlup etti.

F Grubu'ndaki AZ Alkmaar-Napoli maçı 1-1, Real Sociedad-Rijeka karşılaşması 2-2 berabere tamamlandı.

Dün gece oynanan maçların ardından Slavia Prag, Bayer Leverkusen, Rangers, Benfica, Granada ve PSV gruptan çıkmayı garantiledi. 

A Grubu

Cluj (Romanya) - CSKA Sofya (Bulgaristan): 0-0
Roma (İtalya) - Young Boys (İsviçre): 3-1

B Grubu

Molde (Norveç) - Dundalk (İrlanda): 3-1
Arsenal (İngiltere) - Rapid Wien (Avusturya): 4-1

C Grubu

Nice (Fransa) - Bayer Leverkusen (Almanya): 2-3
Slavia Prag (Çekya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 3-0

D Grubu

Rangers (İskoçya) - Standard Liege (Belçika): 3-2
Benfica (Portekiz) - Lech Poznan (Polonya): 4-0

E Grubu

Granada (İspanya) - PSV (Hollanda): 0-1
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - PAOK (Yunanistan): 2-1

F Grubu

AZ Alkmaar (Hollanda) - Napoli (İtalya): 1-1
Real Sociedad (İspanya) - Rijeka (Hırvatistan): 2-2

G Grubu

AEK (Yunanistan) - Braga (Portekiz): 2-4
Zorya (Ukrayna) - Leicester City (İngiltere): 1-0

H Grubu

Lille (Fransa) - Sparta Prag (Çekya): 2-1
Milan (İtalya) - Celtic (İskoçya): 4-2

I Grubu

Demir Grup Sivasspor - Villarreal (İspanya): 0-1
Karabağ (Azerbaycan) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 1-1

J Grubu

LASK (Avusturya) - Tottenham (İngiltere): 3-3
Antwerp (Belçika) - Ludogorets (Bulgaristan): 3-1

K Grubu

CSKA Moskova (Rusya) - Wolfsberger (Avusturya): 0-1
Feyenoord (Hollanda) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-2

L Grubu

Gent (Belçika) - Slovan Liberec (Slovakya): 1-2
Kızılyıldız (Sırbistan) - Hoffenheim (Almanya): 0-0

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