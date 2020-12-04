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Fenerbahçe Beko 4 maç sonra şeytanın bacağını kırdı

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 12. haftasında deplasmanda Rusya'nın Zenit takımını 73-65 yendi. Organizasyonda 4 maç sonra kazanan sarı-lacivertli ekip, toplamda 5. galibiyetini elde etti.

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Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 12. hafta maçında konuk olduğu Rus ekibi Zenit'i 73-65 mağlup etti.

Saint Petersburg kentindeki Sibur Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 23-14 önde kapayan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 45-32 üstün gitti.

İkinci devreye iyi başlayan Zenit, üçüncü çeyrekte 53-53 beraberliği yakalasa da son çeyrekte toparlanan Fenerbahçe Beko karşılaşmayı 73-65 kazandı.

Sarı-lacivertli ekipte Jan Vesely 17, Danilo Barthel 15 sayıyla oynadı.

Ev sahibi takımda Kevin Pangos 16, Will Thomas 10 sayıyla maçı tamamladı.

Organizasyonda 4 maç sonra kazanan Fenerbahçe Beko, toplamda 5. galibiyetini elde etti.

Zenit ise 3. yenilgisini aldı.

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