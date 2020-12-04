BIST 1.331
DOLAR 7,83
EURO 9,52
ALTIN 461,75
HABER /  YEREL
ADV Rotamız iyilik yükümüz insanlık

Mardin'de yedikleri yemek anne kızın hayatına mal oldu! Baba ise yoğun bakımda

İhlas Haber Ajansı

MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Suriyeli aileden anne ve 5 yaşındaki kızı hastanede hayatını kaybederken, baba yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Abone ol

Olay dün gece saatlerinde Kızıltepe İpek Mahallesi 433 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 7 yıl önce Suriye’nin Derbesiye şehrinden Kızıltepe’ye yerleşen 40 yaşındaki Abdulvahap Elhac, eşi 40 yaşındaki Zekiye Şino ve 5 yaşındaki kızları Şindar Şino rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kızıltepe’de özel bir hastanede tedavi altına alınan anne Zekiye Şino ve kızları Şindar Şino hayatını kaybetti. Baba Abdulvahap Elhac’ın ise midesi yıkandığı ve yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Hastanede tedavisi devam eden Elhac’ın bacanağı Mehmet İsa, "Akşam saat 21.00 gibi beni arayarak rahatsız olduklarını söylediler. Saat 23.00 gibi hastaneye gittik. Birer serum verdiler. Gece saat 02.00-03.00 gibi eve gitsinler, yemek falan yesinler. Yine rahatsızlandıklarında hastaneye getirin dediler. Yine ambulans alıp onları götürdü. Anne ve kızı rahmet etti" iddiasında bulundu. Anne ve kızın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsiden sonra öğrenileceği belirtildi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bilecik'te bahçede görüp aldı fabrikanın teklifi bile reddetti! Gözü gibi bakıyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Muharrem İnce'den CHP'de taciz skandalı ve İmamoğlu'na suikast iddiasına yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Dört bakanlıkta çok sayıda atama
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Ordumuz başta olmak üzere milli ve manevi değerlerimizi korumaya devam edeceğiz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 ilin sağlık müdürüyle görüştü! 2 ilde yüzde yüz artış var
İBB eski başkanı Kadir Topbaş Covid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ruhani arasında kritik görüşme
ÖNCEKİ HABERLER
Cuma mesajları yeni kısa resimli 2020 ayetli cuma sözleri
Aksaray'da tüfeğini temizlerken eşini vuran adam kaçtı
Ümraniye'de feci kaza! Özel halk otobüsü iş yerine girdi
Konya'da feci kaza! Otomobil kontrolden çıktı takla attı
Suriye Milli Ordusu ilk askeri kışlasını törenle açtı
Çukur 106. bölüm fragmanı: 4. sezon 14. bölüm
Yorumlar