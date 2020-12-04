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Düzce'de evden kaçtı! Koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrenince...

İhlas Haber Ajansı

DÜZCE'de koronavirüs testinin pozitif çıktığı haberini alan şahıs, evden kaçtı. Cami avlusunda cinnet getiren kişi camları kırıp kendine zarar verdi. Vücudunda kesikler meydana geldiği görülürken sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Karaca Mahallesi’nde bulunan caminin şadırvanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 29 yaşındaki E.D. öğlen saatlerinde Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne giderek koronavirüs testi yaptırdı. Akşam saatlerinde testinin pozitif olduğunu öğrenen E.D. filyasyon ekibinin eve geldiğini öğrenince evden kaçtı.

Alkol alarak cami avlusuna gelen genç adam burada şadırvandaki camları kırmaya başladı. Cami bahçesinden gelen sesleri duyan vatandaşlar durumu Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler genç adamın camları parçalayarak kendisine zarar verdiğini görerek bölgeye 112 Acil Ambulans ekiplerini istedi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kanlar içerisinde kalan şahıs sağlık ekipleri tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kişinin yapılan kontrolleri sonrasında testinin pozitifi çıktığı ve pandemi acil servisine alındığı öğrenildi. Ekipler olay ile ilgili inceleme başlattı.

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