Eskişehir'de 9 kiloluk kitle şaşırttı! Hastaneye gaz şikayetiyle gitmişti
ESKİŞEHİR'de 2 çocuk annesi gaz şikayetiyle gittiği hastanede karnında kitle olduğunu öğrendi. Ameliyata alınan kadının karnından 9 kiloluk kitle alındı. Kitlenin büyüklüğü gözle görülürken sağlığına kavuşan kadın, 'Sanki üçüz bebek doğurdum, doktorum ameliyat sonrasında bana, 'hiç korkma, nur topu gibi çocuğun oldu' diye moral verdi' dedi.
Eskişehir'de yaşayan Sıddıka Akkoyun, uzun süredir yaşadığı karnındaki şişkinlik nedeniyle hastaneye başvurdu. Akkoyun'a burada gaz şişkinliği teşhisi konuldu ve ilaç tedavisine başlandı. Ancak Akkoyun şikayetlerinin geçmemesi üzerine başka özel hastaneye gitti. Burada yapılan tetkikler sonucunda ise Akkoyun'un karnında büyük bir kitle olduğu tespit edildi.
Koronavirüse yakalanınca...: Hemen ameliyat edilmek istenen Akkoyun, koronavirüse yakalanınca ameliyatı 30 gün ertelendi. Koronavirüsü atlatan Akkoyun, hastanenin genel cerrahi uzmanları Prof. Dr. Bekir Yaşar ve Op. Dr. Hüseyin Pala tarafından ameliyata alındı. Başarılı geçen operasyon sonucunda Akkoyun'un karnından 32 santimetre büyüklüğünde ve 9 kilo ağırlığında tümör çıkarıldı.
Ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan Genel Cerrahi Uzmanı Hüseyin Pala, bu kadar büyüklükte bir kitleye literatürde oldukça nadir rastlandığını söyledi.
"32 santimetre büyüklüğünde ve 9 kilo ağırlığında bir kitleydi"
Hastanın, kendilerine gaz şikayeti ile geldiğini belirten Pala, "Hastamızın daha önce yapılan tetkiklerinde hep gaz olduğu düşünülmüş ve gaz şişkinliği tedavisi verilmiş. Hasta da yıllarca bunun gaz olduğunu sanmış. Yaptığımız tetkiklerde hastanın gaz şikayetinin nedeninin büyük bir kitleden kaynaklandığını gördük. Bu kitle yaklaşık 32 santimetre büyüklüğünde ve 9 kilo ağırlığında bir kitleydi." dedi.