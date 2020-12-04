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60 yılını çocuklara adadı Kasımpaşa'nın Oya annesi hayatını kaybetti!

60 yıl boyunca kimsesiz çocuklara kol kanat germekten vazgeçmeyen, Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesi’nin emektarı Oya Kayacık (Oya Anne) hayatını kaybetti.

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Uzun yıllar Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesi’nde koruma altındaki çocuklara kendini adayan ve  “Oya Anne” olarak çocukların gönlünde taht kuran Oya Kayacık geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle 82 yaşında hayatını kaybetti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Oya Kayacık'ın vefatının ardından yapmış olduğu paylaşımda, "60 yılını çocuklarımıza vakfeden Oya annemiz dar-ı bekâya göçtü. Onun çabasını ve hatırasını yaşatmak bizim görevimiz. Güzel çocukları bize emanet. Rabbim mekânını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Erdoğan da ziyaret etmişti

Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesi'nin Oya annesini, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da ziyaret etmiş ve duygu dolu dakikalar yaşanmıştı.

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