Burak Yılmaz 4 dakikada şov yaptı Lille tarihine geçti

Lille, sahasında geriye düştüğü maçta Sparta Prag'ı 2-1 yendi; gruptan çıktı. Oyuna 77'de Yusuf Yazıcı'nın yerine giren Burak Yılmaz; 80 ve 84'te attığı gollerle Lille'e galibiyeti getirirken tarihe geçti.

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UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Lille ile Sparta Prag karşı karşıya geldi. Lille sahasında geriye düştüğü maçta Sparta Prag'ı 2-1 mağlup etti. Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri Burak Yılmaz kaydetti.

Maçın 77. dakikasında, ilk 11'de başlayan Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna giren Burak Yılmaz; 80 ve 84'te attığı gollerle Lille'i galibiyete taşıdı.

Tarihe geçti

Opta verilerine göre; Sparta Prag filelerini havalandıran Burak Yılmaz, Lille formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı oyuncu oldu (35 yaş 141 gün).

Lille, gruptan çıkmayı başardı

Bu galibiyetle puanını 11'e yükselten Lille, gruptan çıkmayı başardı. Çekya temsilcisi Sparta Prag ise 6 puanda kaldı. Fransız medyası, iki gol atan Burak Yılmaz'ı manşetlere taşıdı. İşte Burak Yılmaz manşetleri...

FRANCE FOOTBALL: "Teşekkürler Burak!"

MADE IN FOOT: "Yıkıcı... Lille Burak'ın iki golü sayesinde turu geçti."

BOURSORAMA: "Burak, Lille'i son 32'ye gönderdi."

SO FOOT: "Kral Burak, Lille'i son 32 turuna gönderdi."

RMC SPORT: "Burak, Sparta'yı devirdi ve Lille'i son 32 turuna yolladı."

FOOT MERCATO: "Lille, Burak Yılmaz sayesinde son 32 turuna geçti. Milan da tur biletini aldı."

Burak Yılmaz & Yusuf Yazıcı'dan 17 gol

Sparta Prag karşısında sonradan oyuna girip attığı iki golle takımını 2-1'lik galibiyete taşıyan Burak Yılmaz, bu sezon takımıyla çıktığı 15 maçta 8 gol atıp 3 asist yaptı. Ligde 6 golü bulunan 35 yaşındaki golcü 2 golü ise Avrupa'da kaydetti.

9 gol ve 2 asistlik katkı

Lille'in bir diğer Türk yıldızı Yusuf Yazıcı da attığı goller ve oynadığı futbolla gözleri üzerine çekti. UEFA Avrupa Ligi'nde 6 golü bulunan Yusuf Yazıcı, üst üste iki hafta hat-trick yaparak Avrupa'ya damga vurmuştu. Ligde çıktığı 11 maçta 3 gol atıp 2 asist yapan 23 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 16 resmi maçta toplam 9 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Türkler uçuruyor

Lille'in şu ana kadar en golcü iki oyuncusu Yusuf Yazıcı ile Burak Yılmaz olurken bu ikiliyi 5 golle Jonathan Bamba ve 4 golle Jonathan Ikone takip ediyor.