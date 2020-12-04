BIST 1.331
DOLAR 7,83
EURO 9,53
ALTIN 462,23
HABER /  YEREL
ADV Rotamız iyilik yükümüz insanlık

Sakarya'da minibüs ve otomobil kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

İhlas Haber Ajansı

SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 7 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza, Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi Merkez Cami mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ormanköy Mahallesi istikametine gitmekte olan Muhammet A. idaresindeki 67 AR 726 plakalı otomobil ile Hendek istikametinden gelmekte olan Emin Ö. idaresindeki 54 S 1132 plakalı servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1’i ağır olmak üzere toplamda 7 kişi yaralandı. Adeta can pazarının yaşandığı kazada olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürücüleri Emin Ö. ve Muhammet A. ile birlikte serviste bulunan işçi H.E. isimli işçi ve isimleri henüz öğrenilemeyen 4 yaralı daha bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleler sonucu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


İnceleme başlatıldı
Serviste bulunan işçinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, servisin Hendek Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada mesaisi biten işçileri evlerine dağıtmak üzere Akyazı istikametine doğru seyir halinde olduğu öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bilecik'te bahçede görüp aldı fabrikanın teklifi bile reddetti! Gözü gibi bakıyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Kontrol için kümese girdi gördüklerine inanamadı
Muharrem İnce'den CHP'de taciz skandalı ve İmamoğlu'na suikast iddiasına yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Dört bakanlıkta çok sayıda atama
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Ordumuz başta olmak üzere milli ve manevi değerlerimizi korumaya devam edeceğiz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 ilin sağlık müdürüyle görüştü! 2 ilde yüzde yüz artış var
İBB eski başkanı Kadir Topbaş Covid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındı
ÖNCEKİ HABERLER
60 yılını çocuklara adadı Kasımpaşa'nın Oya annesi hayatını kaybetti!
Joe Biden aşı olmak için şartını açıkladı
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 66 gözaltı! Türkiye sözde imamının damadı da yakalandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Çin aşısını canlı yayında ilk ben yaptıracağım
Çağlar Söyüncü yeniden sakatlandı
VJ Bülent kaç yaşında kiminle evlendi eşi kimdir?
Yorumlar