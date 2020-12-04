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Dolar ve euro haftayı bakın nasıl kapatıyor! 4 Aralık dolar ne kadar?

Haftanın son işlem gününe dolar/TL, 7,83 seviyelerinde işlem görüyor. Euro/TL, ise 9,52 civarında seyrediyor.

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Küresel piyasalarda aşı iyimserliği devam ederken döviz kurları yeni güne yatay hareketlerle başladı.

Haftanın son işlem gününe dolar/TL, 7,83 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL, 9,52'da yer alıyor.

Saat 09:30'da piyasalar

Uzmanlar, koronavirüs aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında yer aldığını belirtiyor.

Asgari ücrette 'zam' maratonu

2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ilki, Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılıyor.

İlk toplantı, pandemi önlemleri çerçevesinde bugün online olarak yapılacak. İşçi ve işveren temsilcisi TİSK ve Türk-İş ev sahipliğinde diğer toplantıların yöntemi ise ilerleyen günlerde netleşecek.

7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücrette 2021 rakamının belirlenmesi için Aralık ayı boyunca en az dört toplantı yapılması bekleniyor.

İşçi, işveren ve hükümet adına beşer temsilciden oluşan komisyon, halen net 2 bin 324 Lira olan asgari ücretteki artış oranını belirleyecek.

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