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ABD'de Türkiye’ye yaptırım öngören tasarıda son aşamaya gelindi en az 5 yaptırım

ABD'de Temsilciler Meclisi Senato'nun silahlı kuvvetler komiteleri bir anlaşmaya vardı.. Senato 740 milyar dolarlık savunma bütçesine onay verdi. Kongre'den bu ay geçmesi beklenen tasarı ile birlikte Trump'ın 30 gün içerisinde Türkiye'ye yaptırım uygulaması bekleniyor.

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Uluslararası kamuoyu ve medya kuruluşları tarafından Trump’ın Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını önlediği süreçte kritik bir gelişme yaşandı… Dün Temsilciler Meclisi ve Senato’nun silahlı kuvvetler komiteleri 740 milyar dolarlık savunma bütçesine onay verdi. Kongre’den bu ay içerisinde geçmesi planlanan bütçe ile birlikte Trump’ın Rusya’dan S-400 satın alan Türkiye’ye yaptırım uygulamasının da önü açıldı.

Savunma bütçesinin de yer aldığı kararlar resmen onaylanınca Trump’ın önünde Türkiye’ye yaptırım uygulamak için 30 günlük bir süresi bulunuyor. ABD Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) kapsamında 20 Ocak’ta görevi bırakacak Trump’ın görevi bırakmadan önce Türkiye’ye yaptırım uygulaması muhtemel senaryolar arasında yer alıyor.

Trump’ın bu bütçeyi veto etme ihtimali bulunuyor, fakat eğer Trump bu yasayı veto ederse askeri personelin maaşlarının ödenmesi de duracak. Bu sebeple Trump’ın bu bütçeyi onaylaması bekleniyor.

Türkiye'ye en az 5 yaptırım 

Ankara’nın S-400 savunma sistemi satın alması ABD ile Türkiye arasında gerilim yaratmış ve ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, kısaca CAATSA) kapsamında yaptırımların önünü açmıştı. ABD’de Kongre de Trump’ın herhangi bir yaptırımda bulunmamasına tepki göstermişti.

Yaptırım kapsamında neler var?

Bu gece anlaşma sağlanan bütçe ve tasarı ile birlikte İngiliz Financial Times, Trump’ın CAATSA kapsamındaki en az 5 yaptırımı uygulamak zorunda olduğunu yazdı. Bunlar arasında ABD’deki banka ve gayrimenkul satışına yasak, ABD vizesi vermemek ya da yaptırım uygulanan şirketlere hiçbir ABD’li banka ve kuruluşun kredi vermemesi de yer alıyor.

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