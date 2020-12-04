BioNTech-Pfizer aşısı bulaşı engelliyor mu? Pfizer yetkilisi: Henüz belirlenemedi

Yeni tip koronavirüs belasında dünyanın bütün umutlarını ona bağladığı BioNTech ile Pfizer aşısı hakkında dikkat çeken açıklama geldi. Pfizer'in üst düzey yetkilisi 'aşı olsam da başkalarına bulaştırır mıyım?' şeklindeki soruya bakın nasıl yanıt verdi.

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Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucusu olduğu BioNTech ile ABD'li şirket Pfizer'in yüzde 95 etkili olan aşısı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Pfizer Yönetim Kurulu Başkanı Albert Bourla, Koronavirüs (Covid-19) aşısının insanların virüsü başkalarına bulaştırmasını engelleyip engellemediğinin henüz belirlenmediğini söyledi.

The Hill'in aktardığı habere göre, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Koronavirüs aşısı yüzde 95 etkili olsa da henüz aşı olan kişilerin virüsü bulaştırıp bulaştırmadığı belirlenmedi.

"Bu konuda net bir bilgimiz yok"

Dateline programında sunucu Lester Holt'un sorularını yanıtlayan Pfizer Yönetim Kurulu Başkanı Albert Bourla, Koronavirüs aşısıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı. "Aşı olup korunsam da virüsü hâlâ başkalarına bulaştırma tehlikem olur mu?" sorusuna yanıt veren Bourla, "Bence bu incelenmesi gereken bir konu. Henüz bu konuda net bir bilgimiz yok" dedi.

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Koronavirüs aşısının yüzde 95 oranında etkili olduğu açıklandı. Aşının kullanımını ilk onaylayan ülke Britanya oldu. Öte yandan aşının dağıtımı konusunda soru işaretleri var. Aşının 0'ın altı derecelerde taşınması ve muhafaza edilmesi gerekiyor. Bu da aşının kuru buzla saklanarak taşınmasını gerektiriyor. Ancak geçtiğimiz gün aşının ısı derecesinin arttırıldığı 6 saate dek 2-8 derece arasında taşınabileceği söylenmişti.