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Bitlis'te PKK'lıların yakalanması için 46 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

BİTLİS'te terör örgütü PKK üyelerinin yakalanması için 46 köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Bitlis Valiliği, merkeze bağlı 46 köy ve bağlı mezralarda ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, PKK'lı teröristlerin yakalanması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla merkeze bağlı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Merkeze bağlı Ayrancılar, Alaniçi, Narlıdere, Ağaçpınar, Yeşilsırt, Cumhuriyet, Abacılar, Sarıkonak, Çalıdüzü, İçgeçit, Akçalı, Yukarıölek, Aşağıölek, Ilıcak, Kalupat, Üçevler, Karakuş, Aşağıbalcılar, Yukarıbalcılar, Çeltikli, Aşağıkoçak, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Yukarıçerman, Dursun, Beşkaynak, Yarönü, Uçankuş, Dikme, Yukarıdikme, Aşağıdikme, Bayırlı, Kınalı, Kutlu, Akgün, Çobansuyu, Aşağıçobansuyu, Güllüce, Esenburun, Harmanyeri, Dutköy, Cevizdalı, Karaca, Kaşıklı, Konalga ve Kayalıbağ köyleri ile ve mezralarının bulunduğu bölgelerde bölücü terör örgütü PKK mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak, barınak tesis ettikleri bilgisinin alındığına yer verilen açıklamada, söz konusu bölgelerde teröristlerin yakalanmaları, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 04 Aralık Cuma günü saat 01.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği aktarıldı. 

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