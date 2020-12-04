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İsrail 13 yıldır Küresel Silahlanma Endeksi’ndeki birinciliğini korudu

ALMANYA'da Barış Araştırmaları Enstitüsü (BICC) tarafından yayımlanan Küresel Silahlanma Endeksi (GMI) raporunda,  "Gayrı safi yurtiçi hasılasında (GSYH) yüzde 5,3'lük oran ve 20 milyar dolarlık askeri harcamalarıyla İsrail 2007'den bu yana  dünyanın en güçlü silahlanan ülkesi oldu" denildi.

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İsrail, Küresel Silahlanma Endeksi’nde en çok silahlanan ülke olmayı sürdürdü. İsrail’in 169 bin 500 askere sahip olduğu belirtilen raporda, İsrail’de orduya yapılan bu yüksek yatırımların, İsrail’in halen gergin güvenlik durumunun bir sonucu olarak devam ettiği ve Orta Doğu’daki genel olarak yüksek düzeyde kalan silahlanma oranıyla uyumlu olduğu kaydedildi. 

İkinci sırada Ermenistan bulunuyor

151 ülkenin askeri harcamalarının diğer alanlardaki harcamalara ve GSYH oranı baz alınarak hazırlanan endekste ikinci sırada ise  Ermenistan bulunuyor.

Ermenistan’ı sırasıyla Umman, Bahreyn, Singapur, Suudi Arabistan, Brunei, Rusya, Kuveyt ve Ürdün izledi.

Raporda dikkat çeken veriler

BICC’nin raporunda, özellikle Orta Doğu'da uzun süredir gözlemlenen silahlanma eğiliminin sürdüğüne, en çok silahlanan 10 ülkeden 6'sının Orta Doğu bölgesinde bulunduğuna vurgu yapıldı. 

Türkiye’de askeri harcamaların GSYH’ya oranı yüzde 1,8
BICC’nin raporuna göre, Türkiye, askeri harcamaların GSYH'ya oranı yüzde 1,8 ile endekste 20'nci sırada yer aldı.  

Yunanistan ise endekste askeri harcamaların GSYH'ya oranı yüzde 1,6 ile 12'nci sırada yer alırken, raporda Yunanistan’ın Akdeniz’de Türkiye ile yaşadığı gerginliklerden dolayı son zamanlarda yüksek oranda silahlandığı belirtildi.   

Söz konusu endekste askeri harcamaların GSYH'ya oranı yüzde 1,3 olan Almanya 106'ncı sırada yer aldı.

Raporda, Almanya’nın geçen yıl askeri harcamalarını bir önceki yıla göre yüzde 10 artırarak  51 milyar 200 milyon dolara yükselttiği belirtilerek, AB’nin en büyük ekonomisine sahip olan ülkenin AB içinde askeri harcamalarını en hızlı artıran ülke olduğu vurgulandı. 

Raporda, Doğu Avrupa ülkelerinin Rusya tehdidine karşı silahlanmaya gittiği aktarılarak, Çin başta olmak üzere Asya-Pasifik ülkelerinin silahlanma eğiliminde olduğuna işaret edildi. 

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