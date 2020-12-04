Asgari ücreti ne kadar olacak 2021 tahmini! Asgari Ücret Tespit komisyonu toplandı
2021 yılı asgari ücretini belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu saat 14.00'da toplandı. Peki yılbaşından sonra asgari ücret ne kadar olacak, AGİ kaç liraya çıkacak? İşte 2021 Asgari ücret tahminleri ve konuşulan rakamlar
7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret için görüşmeler bugün saat 14.00 itibariyle start aldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını çevrim içi yapıyor. Asgari Ücret Tespit komisyonu Aralık ayı sonuna kadar 4 kez toplanacak. Yeni asgari ücret Aralık ayının son haftasında belli olmuş olacak. Asgari ücretle birlikte AGİ de netleşecek. Peki 2021 asgari ücreti ne kadar olacak, tahminler ve sendikaların istediği rakam ne? İşte Asgari ücretle ilgili son dakika bilgileri:
Asgari ücret ne kadar olacak?: Brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olan asgari ücrete yapılacak zam oranı, 20201 yılındaki yeni asgari ücreti belirleyecek. Merkez Bankası, 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12.1 olarak revize etti. Eğer bu orana göre artış yapılırsa, brüt asgari ücret 3 bin 299 lira 10 kuruş, net 2 bin 605 lira 98 kuruş olacak.
*Merkez Bankası’nın 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puan refah payı eklenirse brüt asgari ücret 3 bin 387 lira 39 kuruş, net asgari ücret 2 bin 675 lira 72 kuruş olacak.
*4 puan refah payı uygulanırsa asgari ücret brüt 3 bin 416 lira 82 kuruş, net 2 bin 698 lira 97 kuruş olarak hesaplanacak.
*5 puan refah payı eklenmesi durumunda ise asgari ücret biraz daha yükselecek. Bu ihtimalde, brüt asgari ücret 3 bin 446 lira 25 kuruş, net asgari ücret 2 bin 722 lira 22 kuruş olacak.
Kim ne istiyor?: Bugüne dek farklı partiler, 2021’deki asgari ücret için tekliflerini açıkladı. DSP; 3 bin 533 lira olarak belirlenmesini istiyor. İYİ Parti asgari ücretin net 3 bin, HDP 4 bin, CHP ise 3 bin 100 liraya yükseltilmesini istiyor.