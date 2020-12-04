Asgari ücreti ne kadar olacak 2021 tahmini! Asgari Ücret Tespit komisyonu toplandı

7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret için görüşmeler bugün saat 14.00 itibariyle start aldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını çevrim içi yapıyor. Asgari Ücret Tespit komisyonu Aralık ayı sonuna kadar 4 kez toplanacak. Yeni asgari ücret Aralık ayının son haftasında belli olmuş olacak. Asgari ücretle birlikte AGİ de netleşecek. Peki 2021 asgari ücreti ne kadar olacak, tahminler ve sendikaların istediği rakam ne? İşte Asgari ücretle ilgili son dakika bilgileri: