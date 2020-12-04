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Eski cerrah suçunu itiraf etti! Yeğenleri, komşusu, hastasına...

Anadolu Ajansı

FRANSA’da eski cerrah Joel Le Scouarnec, 18 yaşından küçük 4 kişiye tecavüz ettiği ve cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Charente-Maritime Ağır Ceza Mahkemesi, 4 gündür yargılanan Le Scouarnec hakkındaki kararını verdi. Mahkeme, suçunu itiraf eden Le Scouarnec’in, 18 yaşından küçük 2 yeğenine, bir hastasına ve komşusuna tecavüz ettiği ve cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası almasına hükmetti. Bu olaydan farklı olarak Le Scournec hakkında, 312 kişiye tecavüz ettiği ve cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle ekimde soruşturma açılmıştı.

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