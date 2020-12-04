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Real Madrid'de Mauricio Pochettino sesleri

Real Madrid'de Zinedine Zidane'ın koltuğu sallanırken Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino ile temasa geçildi.

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Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e karşı alınan mağlubiyetin ardından 48 yaşındaki teknik adam üzerindeki baskı arttı. Zinedine Zidane'nın koltuğu, Real Madrid'in bu sezon La Liga'da beklenen performansı gösterememesinin ardından sallantıdaydı.

Sport gazetesinde yer alan habere göre Real Madrid yöneticileri, Mauricio Pochettino için temasa geçti. Son olarak Tottenham'ın başında görev yapan Pochettino'nun, Zidane'nın yerini alabilecek en iyi aday olduğu düşünülüyor.

Teknik direktörülük kariyerine 2009'da başlayan Mauricio Pochettino, 3 yıl Espanyol'u çalıştırmasının ardından Southampton'ı devraldı. 2013-14 sezonunda Tottenham'ın başına geçen Arjantinli teknik adam, 2019'da Londra ekibiyle Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı final oynamıştı. Pochettino, geçen sezon Tottenham'dan ayrılmıştı.

La Liga'da zirvenin 7 puan gerisinde dördüncü sırada yer alan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde ise gruptaki beşinci maçların ardından 7 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

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