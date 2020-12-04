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Sultanbeyli’deki 2 alışveriş merkezinde zorunlu HES kodu uygulaması başladı

Koronavirüsle mücadele kapsamında alışveriş merkezlerine girişlerde çalışanlar ve müşteriler için zorunlu HES kodu uygulaması Sultanbeyli’de bulunan 2 Avm’de de 2 Aralık 2020 tarihi itibariyle başladı.

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İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda Sultanbeyli Kaymakamlığı İlçe Umumi Hıfzıssıfhha Kurulu’nun aldığı karar çerçevesinde AVM’lerde aynı anda en fazla bulunabilecek kişi sayıları belirlendi ve zorunlu HES kodu uygulaması başlatıldı.

Sultanbeyli Kaymakamlığı İlçe Salgın Denetim Merkezi ekipleri de zorunlu HES kodu uygulamayla ilgili Sultanbeyli’de bulunan AVM’lerde denetimlerde bulundu.

Denetimlerde vatandaşların Alışveriş Merkezlerine HES kodu sorgulanarak alındığı, HES Kodu sorgulamasının yanı sıra girişlerde ateş ölçümü ve maske kontrolü yapıldığı, vatandaşların dezenfektan kullanmaları için yönlendirildiği gözlendi. Yemek katında da incelemelerde bulunan ekipler lokanta ve kafelerin sadece paket servis hizmeti verdiğini gözlemledi.

Metin Kubilay'dan temizlik, maske ve mesafe uyarısı

 Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Koranavirüsle mücadele kapsamında denetimlerimiz aralıksız olarak devam ediyor. Denetimler yapıldıkça, insanlarımız kurallara uydukça, koronavirüs vaka sayısında ciddi bir azalma olacaktır. Tüm vatandaşlarımızdan ricam temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarıdır." ifadelerini kullandı.

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