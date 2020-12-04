Malatya ve Adıyaman'da vakalar arttı! Karantina kararı geldi

ADIYAMAN'ın Çakmak, Kalemkaş köyleri, Harmanlı beldesi ile Malatya'nın Pacalı Mahallesi karantinaya alındı.

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Harmanlı beldesi ile Çakmak ve Kalemkaş köylerinde koronavirüs vakalarında artış tespit edildi. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 2 köy ile beldenin 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Belde ve köylerin giriş-çıkışları, jandarma ekipleri tarafından ulaşıma kapatıldı. Harmanlı Belde Belediye Başkanı Ahmet Değirmenci, vatandaşların bu süreçte kurallara uymasını ve karantina boyunca evlerinden çıkmamalarını istedi.



Malatya'nın Arapgir ilçesine bağlı Pacalı Mahallesi'nde yaşayan 13 kişide, koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışlarında önlem aldı.