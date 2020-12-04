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Yıldırım operasyonlarında 148 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, Yıldırım operasyonlarında 148 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 77 iş birlikçinin yakalandığını bildirdi.

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İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''2020 kasım ayında 9 bin 770 kırsal operasyon, kent merkezinde ise bin 325 operasyon yapıldı.  Kırmızı kategoride 1 gri kategoride 5 toplam 79 terörist etkisiz hale getirildi. 

Uyuşturucuyla mücadele 15 bin 290 operasyonda 21 bin 240 kişi gözaltına alındı ve bin 495’i ise tutuklandı. 5 ton 712 kg esrar, 371 kg skunk, 1 ton 413 kg eroin, 25 kg kokain, 95 kg afyon, 51 kg bonzai, 1 milyon 109 bin 592 ectasy yakalandı. Ülkesine göre dönen Suriyeli sayısı 419 bin 40’tır.''

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