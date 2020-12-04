Yıldırım operasyonlarında 148 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, Yıldırım operasyonlarında 148 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 77 iş birlikçinin yakalandığını bildirdi.

Abone ol

İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''2020 kasım ayında 9 bin 770 kırsal operasyon, kent merkezinde ise bin 325 operasyon yapıldı. Kırmızı kategoride 1 gri kategoride 5 toplam 79 terörist etkisiz hale getirildi.

Uyuşturucuyla mücadele 15 bin 290 operasyonda 21 bin 240 kişi gözaltına alındı ve bin 495’i ise tutuklandı. 5 ton 712 kg esrar, 371 kg skunk, 1 ton 413 kg eroin, 25 kg kokain, 95 kg afyon, 51 kg bonzai, 1 milyon 109 bin 592 ectasy yakalandı. Ülkesine göre dönen Suriyeli sayısı 419 bin 40’tır.''