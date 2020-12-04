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Hatay'da 152 tüp içerisinde ele geçirildi! Kanser ve kozmetikte kullanılıyor

Demirören Haber Ajansı

HATAY’ın İskenderun ilçesinde, otogarda şüphe üzerine M.S. adlı kişinin çantasında yapılan aramada 152 tüp kobra zehri ele geçirildi. Gözaltına alınan M.S., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile İstihbarat Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı ortak çalışmada, ilçe otogarında durdurdukları M.S. isimli şahsın yapılan üst aramasında 152 adet cam tüp içerisinde yılan zehri ele geçirildi. Gözaltına alınan M.S., adli işlemleri için emniyete götürüldü. Ele geçirilen yılan zehrinin kimyasal silahların ayrıştırılması, kanser tedavisi, doping ve kozmetik sektöründe kullanıldığı biliniyor.

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