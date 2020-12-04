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Pendik'te yaşlı kadının darp yalanını kameralar ortaya çıkardı

PENDİK'te iddiaya göre halk otobüsüne binen yaşlı kadın bir yakınının kartıyla yolculuk yapmak isteyince sürücü kurallar gereği karta el koydu. Bunun üzerine yaşlı kadın kartı geri almak için çaba harcadı. Kadın kendisini görüntüleyen vatandaşlara ise sürücü tarafından darp edildiğini söyledi. 

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Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyalı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Tuzla-Cevizlibağ seferini yapan halk otobüsüne yaşlı bir kadın bindi ve yakınının ücretsiz kartıyla yolculuk yapmak istedi. Bunu fark eden sürücü ise kurallar gereği karta el koydu. Kartının alınmasına öfkelenen yaşlı kadın, sürücü kabinindeki şoförün koluna sarıldı.

Kadın ardından yol üzerinde gördüğü trafik polisine sürücüyü şikayet etti. İneceği durağa gelen yaşlı kadın daha sonra otobüsten inmemek için uzun süre kapıları tuttu. En sonunda aşağı inen kadın, bu sefer de sosyal mesafeyi umursamadan şoföre sarıldı.

Otobüste bulunan bir yolcu aracın kapılarını kapattı. Bunun üzerine sürücüyü bırakan kadın bu kez otobüsün önünde bekleyerek aracın hareket etmesini engelledi. Yaklaşık 40 dakika süren uğraşın ardından sürücü, otobüs seferini daha fazla aksatmamak için kadının kartını geri verdi. Otobüsten inen kadın yolda kendisini görüntüleyen bir vatandaşa şoförün kendisini darp ettiğini iddia etti ve polise şikayetçi oldu. 

Olay anı güvenlik kamerasında

Olay anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yaşlı kadının kartını okutarak otobüse bindiği, sürücünün kadını çağırarak usülsüz kullandığı kartı aldığı, kadının sürücünün koluna sarıldığı ve uzun süre kartı almak için beklediği, sürücünün şeffaf perdeyi tamamen kapattığı, kadının bir süre sonra yolda gördüğü trafik polisine sürücüyü şikayet ettiği görülüyor. Arından polisin sürücü ile konuştuğu, kadının şeffaf perdeyi kaldırılarak sürücünün koluna tekrar sarıldığı, ineceği durağa gelen kadının otobüs kapısını tutarak inmemek için direndiği, kapının dışında kadının sürücüye sarıldığı, yolculardan birinin aracın kapısını kapattığı, kadının otobüsün önünde beklediği ve daha sonra sürücünün kartı kadına geri verme anı da güvenlik kamerasında. 

VATANDAŞLARA DARP EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Öte yandan ortaya çıkan cep telefonu görüntülerinde yaşlı kadın, kendisini görüntüleyen bir vatandaşa otobüs sürücüsünün kendisini darp ettiğini söylediği görüldü. 

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