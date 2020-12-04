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Artık zorunlu! İstanbul Adalet Sarayı'nda HES kodu kuyruğu

ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda dün başlanan HES kodu sorulması uygulaması nedeniyle adliye önünde uzun kuyruklar oluştu.

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Adalet Bakanlığınca koronavirüs tedbirleri kapsamında adliyelere HES koduyla giriş yapılması şartı getirilmesinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'nda dün itibariyle girişlerde HES kodu sorulmasına başlanmıştı.

Güvenlik görevlileri tarafından HES kodu sorulması nedeniyle bugün sabah adliye girişlerinde yoğunluk yaşandı.

Avukat, vatandaş ve personeller kapılarda tek tek HES koduna bakılarak içeri alındığı için adliye önünde uzun kuyruklar oluştu. HES kodunu gösteremeyenler içeri alınmıyor.

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