ABD’nin yeni Suriye Özel Temsilcisi Joel D. Rayburn: Türkiye ile çıkarlarımız örtüşüyor

ABD’nin yeni Suriye Özel Temsilcisi Joel D. Rayburn, Türkiye’ye ilk ziyaretinde dikkat çeken mesajlar verdi. "Türkiye ile çıkarlarımız örtüşüyor" açıklaması yapan Rayburn, ABD’nin Suriye’de bir terör koridoru oluşturma niyetinde olmadığını belirtti.

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Büyükelçi James Jeffrey’nin yerine gelen ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Joel D. Rayburn, Türk yetkililerle temaslarda bulunduğu Ankara’da Türkiye-ABD ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Hürriyet'ten Serkan Demirtaş'a konuşan Rayburn, Suriye sorununun siyasi yollarla çözümü, IŞİD'in tamamen ortadan kaldırılması, El Kaide'nin Suriye’de güvenli alan bulamaması gibi birçok ortak amacın gerçekleştirilmesinde Türkiye’nin işbirliğinin çok önemli olduğunu kaydetti ve '2020 senesinde yaşanan gelişmelerin artık Suriye’de askeri bir çözümün olmayacağını, Esad rejiminin bunu başaramayacağını gösterdiğini' iddia etti.

"Türkiye ve ABD bu görüşü paylaşıyor"

“Askeri çözüme dayanan stratejinin başarısız bir strateji olduğu ortaya çıktığına göre siyasi çözüm konusunda uzlaşan ülkelerin daha fazla koordinasyon içinde olmaları büyük önem taşıyor. Türkiye ve ABD bu görüşü paylaşıyor” diye konuşan Rayburn, bazı konularda görüş ayrılıkları olmasına rağmen Ankara ile her zaman işbirliği içinde olduklarını kaydetti.

"Çıkarlarımız örtüşüyor. Bunları geliştirebiliriz"

Rayburn, “Birçok alanda çıkarlarımız örtüşüyor. Bunları geliştirebiliriz. Tabii ki görüş ayrılıklarımız oldu, inişli çıkışlı süreçler yaşandı ama genel olarak en kötü zamanlarda bile Türk muhataplarımızla yakın bir işbirliği içinde olduğumuzu hissettik. Çünkü neticede iki müttefikiz ve Suriye’de çıkarlarımız açısından aynı vizyonu paylaşıyoruz” dedi. ABD’li diplomat, Türkiye ile ABD’nin toprak bütünlüğü korunmuş, komşularına ve halkına düşmanca davranmayan istikrarlı bir Suriye konusunda aynı bakış açısına sahip olduğunu vurguladı.

YPG'ye destek

ABD ile Türkiye arasındaki en büyük sorun olan YPG’ye destek konusundaki soruları da yanıtlayan Rayburn, Washington’un Suriye Demokratik Güçleri (SDG) olarak tanımladığı gruba desteğinin IŞİD'in tamamen bozguna uğratılması amacına hizmet ettiğini savundu. IŞİD'in halen gizli bir terör ağı olarak tehdit unsuru olduğuna dikkat çeken ABD’li diplomat, “Eğer kullanacakları bir alanları olursa zarar verebilirler. Sadece Irak veya Suriye’de değil dünyanın geri kalanında da saldırılar düzenlemeye çalışabilirler” diye konuştu.

"Terör koridoru niyetimiz yok"

Joel D. Rayburn, Türkiye’nin YPG’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda 'terör koridoru' oluşturabileceğine ilişkin kaygısının anımsatılması üzerine, “ABD’nin terör koridoru denilen bir şey oluşturma niyeti yok, bundan bir çıkarı da yok. ABD, Türkiye-Suriye sınırını istikrarlı ve güvenli görmek istiyor” ifadelerini kullandı. ABD’li yetkili, son dönemde Barış Pınarı bölgesinde Türkiye’nin YPG’ye karşı sürdürdüğü terörle mücadele faaliyetlerinin yeni bir askeri operasyona dönüşmesi olasılığına ilişkin ise, “Umarım böyle bir şey olmaz” yorumunu yaptı.

Joel D. Rayburn, Ankara temasları sırasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile de görüştü.