BIST 1.328
DOLAR 7,80
EURO 9,49
ALTIN 462,47
HABER /  DÜNYA
ADV Rotamız iyilik yükümüz insanlık

Suriye Milli Ordusu, ilk askeri kışlasını törenle açtı

Suriye Milli Ordusu (SMO), ülkenin kuzeyindeki Azez ilçesinde ilk kışlasını törenle hizmete açtı.

Abone ol

SMO bileşenlerinden Hamza Tümeni Özel Kuvvetlerinin "Şehit Yasir Ebu Eş-Şeyh Kışlası"nın açılışı için tören düzenlendi. Kapalı bir askeri eğitim fakültesi olarak da hizmet verecek kışlada, SMO askerlerinin ikameti ve eğitimi için gerekli donanımlar bulunuyor.

Açılışa Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Selim İdris ve Milli Ordu Komutanları katıldı. Kurdele kesiminin ardından, kışla içerisinde yer alan şehitlik anıtına çelenk bırakıldı, saygıduruşunda bulunuldu, askeri geçit töreni düzenlendi. Törende, ilk askeri kışlaya adı verilen Ebu Eş-Şeyh'in çocukları da yer aldı.

Açılış konuşmasını yapan Hamza Tümeni Özel Kuvvetler Komutanı Seyf Ebu Bekir, katılımcılara teşekkür etti.

Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri saha komutanlarından Ebu Eş-Şeyh, Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'a karşı gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı sırasında 2016 yılında şehit olmuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ankara'da ihale çetesine operasyon! 24 gözaltı
Türk şebekeden 'hamile kadın' vurgunu! ABD'ye 2.1 milyon dolar zarar verdiler
Diyanet'ten 'Cuma namazı' fetvası: Koronavirüs salgını farz olmaktan düşürdü
Babası senelerce cinsel istismarda bulundu! 'Hocalara sordum caiz dediler'
Ankara'da Covid-19’u atlatan hasta 10 gün sonra felç oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çin aşısını olacak mı? Koronavirüs aşısı zorunlu mu
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de engelli psikolog kötü haberi 1 buçuk ay sonra aldı: İkinci kez korona oldu
Artık zorunlu! İstanbul Adalet Sarayı'nda HES kodu kuyruğu
LGS’ye girecek öğrencilere tavsiyeler
Yıldırım operasyonlarında 148 terörist etkisiz hale getirildi
Bugün camiler açık mı cuma namazı kılınacak mı Diyanet haberi
Özel kreşler kapandı mı Bakanlık son haberi verdi
Yorumlar