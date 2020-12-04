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Avcılar'da 'tırnaklı' dehşet! Maske uyarısı yapan doktora saldıran kadın kaçtı

Demirören Haber Ajansı

AVCILAR'da kendisine maske uyarısı yapılan kadın deliye döndü. Aile sağlık merkezinde kabusu yaşatan kadın, önce üzerine yürüdüğü doktoru tırnaklarıyla yaralayıp kaçtı.

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Olay, 2 Aralık Çarşamba günü Gümüşpala Mahallesi’ndeki 7 Numaralı Aile Sağlık Merkezi’nde meydana geldi. Bir kadın maskesiz halde sağlık merkezine girdi. Bu kadını gören Dr. Yağmur Turan, maskesiz içeri giremeyeceğini belirterek uyardı. Birden sinirlenen kadın Dr. Turhan ile tartışma yaşayarak hakaret etmeye başladı.

Dr. Yağmur Turan, bunun üzerine polisi arayarak, cep telefonu ile kadını görüntülemeye başladı. Sinirlenen kadın, kendisini uyaran doktora hakaretlerini sürdürürken, tırnaklarıyla kollarından yaraladı. Kadın daha sonra sağlık merkezini terk etti. Olay, güvenlik kameraları ile saniye saniye görüntülendi. Polis, kadının kimliğini belirlemek amacıyla araştırmaya başladı.

Kimliği henüz belirlenemedi

Dr. Yağmur Turan, Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemleri herkesin bildiğini, buna rağmen, hamile, çocuk ve hastaların geldiği aile sağlık merkezine bir kişinin maskesiz gelmesine izin veremeyeceğini söyledi. Dr. Turan, kimliği henüz belirlenemediği için kadın hakkında dava açamadığını sevk edildiği hastanede kendisine 3 gün iş göremez raporu verildiğini söyledi.

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