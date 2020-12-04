Eşinden ayrıldı evde bir başına kaldı 700 liralık krediyle hayatı değişti

Her zaman bir çıkış yolu vardır: Ertakgöz, 11 yıl sonra da kendi iş yerini açmanın gururunu yaşadığını, bu süreçte hem kazancı hem de öz güveninin "kartopu gibi" büyümeye başladığını anlattı. Başarısından mutluluk duyduğunu ifade eden Ertakgöz, şöyle konuştu:

"Her kadın bunu başarmalı. Kadınlarımız güçlü olmalı. Hiçbir zaman hiçbir şey için pes etmesinler. Erkekten bağımsız olarak ayakları üstünde dursunlar. Başarmak, güçlü olmak güzel bir şey. Başardım, bütün kadınlarımızın da inşallah beni örnek alarak başaracaklarına inanıyorum. Çünkü kadınlarımız güçlüdür, buna inanıyorum. Her zaman bir çıkış yolu vardır. Bu nedenle evde oturmasınlar. Dün 700 liralık bir sermayeyle başladık, bugün 500 bin liraya ulaştık, yarın belki daha çok büyüyeceğiz. Hedefim zincir kurmak. Benim gibi güçlü kadınları yanıma alıp başaracağımıza inanıyorum."