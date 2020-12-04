Eşinden ayrıldı evde bir başına kaldı 700 liralık krediyle hayatı değişti
DİYARBAKIR'da eşinden ayrıldıktan sonra 2 çocuğuna hem annelik hem de babalık yapan Bihter Ertakgöz, aldığı 700 liralık mikrokrediyle adım attığı iş hayatında 11 yıl sonra yaklaşık 500 bin lira maliyetle iş yeri açtı.
Eşinden ayrıldıktan sonra 2 çocuğuyla bir başına kalan Ertakgöz, bu zorlu süreçte ayakları üzerinde durmak ve evlatlarını büyütmek için çareler aramaya başladı. Çevresinden aldığı duyumla 2009'da Kayapınar Mikrofinans Şubesine başvurusu üzerine ilk etapta 70 lira geri ödemeyle sağlanan 700 liralık krediyi sermaye yapan Ertakgöz, bir firmanın kozmetik ve temizlik ürünlerini sattı.
Her yıl aldığı geri ödemeli kredilerle sermayesini büyüten Ertakgöz, yaklaşık 11 yıllık mücadelesinin sonunda, kentin en işlek yerinde 500 bin liralık yatırımla kuru kahve, çay, şekerleme gibi ürünlerin satışının yapıldığı iş yeri açmayı başardı.
Bihter Ertakgöz, AA muhabirine, eşinden ayrıldıktan sonra girdiği zor süreçte, ailesinin kendisine destek verdiğini söyledi. Çocukları için bir şeyler yapmak adına mücadele ettiğini, mikrokrediye başvurusu sonucu aldığı parayla işe başladığını dile getiren Ertakgöz, "Aldığım ürünleri çevremdeki insanlara satmaya başladım. Küçük küçük başladığım iş meyvelerini verdi. Artık 'Ben başarıyorum.' dedim ve gerçekten başardım. Her şey çok güzel oldu." dedi.
Her zaman bir çıkış yolu vardır: Ertakgöz, 11 yıl sonra da kendi iş yerini açmanın gururunu yaşadığını, bu süreçte hem kazancı hem de öz güveninin "kartopu gibi" büyümeye başladığını anlattı. Başarısından mutluluk duyduğunu ifade eden Ertakgöz, şöyle konuştu:
"Her kadın bunu başarmalı. Kadınlarımız güçlü olmalı. Hiçbir zaman hiçbir şey için pes etmesinler. Erkekten bağımsız olarak ayakları üstünde dursunlar. Başarmak, güçlü olmak güzel bir şey. Başardım, bütün kadınlarımızın da inşallah beni örnek alarak başaracaklarına inanıyorum. Çünkü kadınlarımız güçlüdür, buna inanıyorum. Her zaman bir çıkış yolu vardır. Bu nedenle evde oturmasınlar. Dün 700 liralık bir sermayeyle başladık, bugün 500 bin liraya ulaştık, yarın belki daha çok büyüyeceğiz. Hedefim zincir kurmak. Benim gibi güçlü kadınları yanıma alıp başaracağımıza inanıyorum."
Kadınlara destek olmak istiyor: Ertakgöz, kadınlara destek olmak istediğini belirterek, "Küçükten de başlasalar ürünlerini getirsinler ben satarım. Hiçbir karşılık beklemeden bütün kadınlarımızın arkasındayım." ifadelerini kullandı. Koronavirüs nedeniyle zor bir süreçten geçildiğine işaret eden Ertakgöz, "Yine de pes etmedim. Şu anda 4 kişi istihdam ediyorum. Dışarıya paket servisimiz de olacak. Bu sayıyı 10 kişiye çıkarmayı düşünüyorum. Böyle bir süreçte insanların evine ekmek götürmesine vesile olduğum için mutluyum." dedi.